‘Brighton wil Minteh herenigen met Feyenoord-ploeggenoot'

Brighton & Hove Albion is voor een versterking op het middenveld uitgekomen bij Feyenoorder . Volgens The Athletic zijn The Seagulls geïnteresseerd in de 24-jarige middenvelder en voornemens om hem deze zomer naar Zuid-Engeland. Bij Brighton komt Wieffer dan een oud-ploeggenoot tegen, aangezien de Engelse club eerder wist te contracteren.

Met de komst van Minteh is de club van de nieuwe hoofdtrainer Fabian Hurzeler nog niet uitgeshopt. Zo wil de Engelse club dus Wieffer overnemen van Feyenoord, maar ook Andrei Ratiu van Rayo Vallecano. 1908.nl wist vorige week al melding te maken dat Brighton zich in Rotterdam had gemeld met meerdere biedingen, maar dat het verschil tussen vraag en aanbod enkele miljoenen is.

Feyenoord zou mikken op een transfersom van zo'n dertig miljoen pond (omgerekend 35,5 miljoen euro), daar zou de Premier League-club nog enkele miljoenen onder zitten. The Athletic meldt echter niks over transferbedragen of nieuwe biedingen. Mocht Feyenoord Wieffer verkopen, dan zal de club flinke winst op hem gaan maken. De middenvelder maakte in 2022 voor 575.000 euro de overstap vanaf Excelsior naar de Stadionclub. Bij een verkoop zal Feyenoord wel minimaal vijftien procent van de nettowinst af moeten staan aan de stadsgenoot.

Wieffer wist zich bij Feyenoord al snel te ontpoppen tot een absolute basisspeler. Het afgelopen anderhalf seizoen speelde de 24-jarige middenvelder 42 wedstrijden voor de Rotterdammers, waaronder in de Champions League en de Europa League. Daarnaast wist hij zichzelf in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal. Tot dusverre speelde hij negen interlands voor Oranje. Wieffer stond bovendien op de nominatie om mee te gaan naar het Europees kampioenschap, maar moest afhaken met een bovenbeenblessure.

