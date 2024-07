Britse premier Starmer doet tijdens NAVO-top opvallend verzoek omtrent Nederland - Engeland

De nieuwe Britse premier Keir Starmer wil woensdagavond op de hoogte worden gehouden van de tussenstand bij het duel tussen Nederland en Engeland. Hij is aanwezig op een NAVO-top in Washington D.C., waar hij om veiligheidsredenen geen gebruik mag maken van zijn telefoon.

Starmer kan de wedstrijd niet volgen, maar doet een beroep op zijn assistenten om hem op de hoogte te houden. De leider van de Labour-partij, die vorige week de verkiezingen won, staat bekend als een voetbalfan, in het bijzonder van Arsenal.

“Ik twijfel er niet aan dat er veel briefjes worden doorgegeven met belangrijke informatie over de NAVO-bijeenkomst en hopelijk bevatten een of twee van die briefjes ook een update over de tussenstand, want anders krijg ik niks mee”, vertelt hij woensdag aan journalisten. Starmer heeft een helder advies voor Engeland: "Winnen! Ik heb het team een boodschap gestuurd. Ik wens ze het beste, laten we hopen dat het lukt."

Mocht het op strafschoppen aankomen, dan heeft Starmer vertrouwen in een goede afloop. "In 2024 heeft Engeland nog geen enkele penalty gemist onder de Labour-regering", grapt hij, verwijzend naar de foutloze strafschoppenserie tegen Zwitserland in de kwartfinale.

