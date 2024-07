'Centrale verdediger met fors prijskaartje geeft jawoord aan PSV, dat hoopt op compromis'

ziet een overstap naar PSV wel zitten, weet het Eindhovens Dagblad te melden. De 22-jarige centrale verdediger heeft echter nog een doorlopend contract tot medio 2026 bij Liverpool. Hierdoor kan de Engelse topclub een hoog bedrag vragen voor Van den Berg. Bij PSV hopen ze echter op een Jerdy Schouten-scenario.

Het is de bedoeling dat Van den Berg de concurrentie met Ryan Flamingo, die spoedig wordt gepresenteerd in Eindhoven, aan moet gaan voor de positie van rechtercentrale verdediger. Er moet echter nog heel wat gebeuren alvorens een transfer van de Nederlandse verdediger naar PSV beklonken wordt. “De zaakwaarnemer, hij en PSV moeten de door Liverpool transferprijs linksom of rechtsom naar beneden zien te krijgen”, schrijft het ED.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt vraagt de nieuwe club van trainer Arne Slot zo'n twintig miljoen euro voor Van den Berg, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor FSV Mainz 05. In de Bundesliga wist de jongeling een prima indruk achter te laten en was hij een onbetwiste basisspeler.

De Eindhovenaren hopen echter dat zaakwaarnemer Frank Schouten eenzelfde kunstje kan flikken als vorig seizoen. Schouten wist de vraagprijs van Bologna voor Jerdy Schouten omlaag te krijgen door bij de Italiaanse aan te geven dat de middenvelder alleen naar PSV wilde. Schouten is ook de zaakwaarnemer van Van den Berg. “Ditmaal moeten hij, Van den Berg en PSV een nieuwe methode zien te verzinnen om een volgende toptransfer voor Earnest Stewart en PSV mogelijk te maken”, schrijft Rik Elfrink.

Van den Berg maakte medio 2019 op zeventienjarige leeftijd de overstap naar Liverpool. Vooralsnog speelde hij vier officiële wedstrijden voor The Reds. De afgelopen jaren speelde Van den Berg op huurbasis voor Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz 05.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.