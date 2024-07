De Ligt moet bij komst naar Manchester United concurrentie aangaan met 36-jarige oudgediende

heeft zijn contract bij Manchester United met één jaar verlengd, meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De 36-jarige centrale verdediger, die uit de jeugdopleiding van Manchester United komt, keerde afgelopen seizoen na acht jaar terug op het oude nest.

Door de vele blessures achterin moest trainer Erik ten Hag meer dan verwacht een beroep doen op de routinier. Uiteindelijk speelde Evans dertig wedstrijden in alle competities, inclusief een invalbeurt tijdens de FA Cup-finale tegen Manchester City. Met de FA Cup-winst bracht de verdediger zijn prijzentotaal met The Red Devils op zes, nadat hij in de eerste periode driemaal de Premier League wist te winnen en twemaal de League Cup.

De contractverlenging van Evans kan als opmerkelijk worden gezien, aangezien Manchester United met Lisandro Martínez, Victor Lindelöf, Harry Maguire en de talentvolle Willy Kambwala al vier centrale verdedigers onder contract heeft staan. Terwijl de Mancunians zich ook op de transfermarkt aan het oriënteren zijn op centrale verdedigers. Zo werd de club van Ten Hag in verband gebracht met diverse namen.

De komst van Matthijs de Ligt lijkt al zo goed als in kannen en kruiken. De Nederlandse verdediger is zelf al akkoord met Manchester United en nu moeten de clubs nog tot overeenstemming komen over de transfersom. Waarmee het dus lijkt dat De Ligt de concurrentie aan zal moeten gaan met Evans. Verder wordt de Engelse grootmacht in verband gebracht met ex-PSV'er Jarred Branthwaite, OGC Nice-verdediger Jean-Clair Todibo en de 18-jarige Leny Yoro van LOSC Lille.

