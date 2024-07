Spaanse media vellen oordeel: update over Mbappé betekent 'slecht' nieuws voor Real Madrid

Het valt niet uit te sluiten dat ook over een paar maanden nog met een masker speelt. Dat vertelde Didier Deschamps na afloop van de ontmoeting tussen Frankrijk en België in de achtste finales van het EK in België (1-0). Volgens de Franse bondscoach zit er voor Mbappé dus niets anders op dan te wennen aan zijn masker.

Na zijn ijzersterke optredens namens Frankrijk tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar had men voor het EK in Duitsland opnieuw hoge verwachtingen van Mbappé, maar die heeft hij tot op heden niet kunnen waarmaken. De aanvaller miste in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een opgelegde kans op de 0-2 en brak niet veel later zijn neus. Hij moest het duel met Oranje aan zich voorbij laten gaan, maar maakte een paar dagen later tegen Polen alweer zijn rentree. Mét een masker. En dat zou hij zomaar nog maanden moeten dragen.

“Hij begint er ondanks alles aan te wennen, het zweten kan hem nog steeds hinderen”, zo sprak Deschamps maandagavond na Frankrijk - België op de persconferentie. Volgens de bondscoach heeft Mbappé voorlopig geen andere keus. “Hij zal eraan moeten wennen, omdat hij het een paar weken moet dragen. Of misschien zelfs een paar maanden…” En die woorden zijn uiteraard opgepikt in Spanje. Mundo Deportivo noemt de update van Deschamps zelfs 'slecht' nieuws. Mbappé zette vlak voor het EK zijn handtekening onder een contract bij Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad kijkt men reikhalzend uit naar de eerste wedstrijden van Mbappé in het witte shirt, maar grote kans dus dat hij tijdens zijn eerste periode de last van een masker met zich mee zal moeten dragen.

De aanvoerder van de Franse nationale ploeg liet een paar dagen geleden al weten helemaal klaar te zijn met het masker. “Ik haat het, het is echt irritant. Het is moeilijk om mee te spelen. Ik heb hem al vijf keer gewisseld. Je kunt niet zo goed zien, je zweet eronder en dan moet je het zweet er weer uit laten. Op de eerste dag had ik het gevoel dat ik een #D-bril droeg en niet aan het spelen was”, zo sprak Mbappé in de aanloop naar de kraker tegen België in de achtste finales.

Het is voor Frankrijk en natuurlijk Mbappé zelf te hopen dat hij er nog dit EK aan gewend raakt. De pijlsnelle aanvaller haalde tot op heden nog niet zijn hoogste niveau. Tegen België mislukten veel van zijn acties. Mbappé liet zich bovendien van zijn slechtste kant zien door Jan Vertonghen na diens eigen doelpunt te plagen en zelfs te vernederen.

