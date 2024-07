Directeur betaald voetbal Van Leeuwen reageert op dringende oproep Arnhemse burgemeester

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, heeft gereageerd op de brief die burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch zondag schreef. De bestuurster legt uit dat ze de situatie met Vitesse erg moeilijk vindt en dat het voor de bond zelf niet mogelijk is om in te grijpen.

“Het doet mij als directeur betaald voetbal natuurlijk ook pijn om te zien dat één van onze betaald voetbalclubs, Vitesse, momenteel in zo'n moeilijke situatie verkeert”, begint Van Leeuwen in een verklaring. “Ik begrijp de bezorgdheid en de onzekerheid die de supporters van Vitesse voelen.”

Artikel gaat verder onder video

“De KNVB heeft samen met alle betaald voetbalclubs licentieregels afgesproken voor het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal”, gaat ze verder. “Dit om zo veel als mogelijk het (ongestoorde) verloop van de competitie te kunnen garanderen. Onderdeel van die afspraken met alle clubs zijn de onafhankelijke commissies, die toezien op de naleving van de regels. Dit doen zij op een uiterst zorgvuldige wijze die voor alle clubs dezelfde is.”

Het feit dat er met onafhankelijke commissies wordt gewerkt, maakt het zo dat de KNVB zelf geen invloed heeft op de zaak. Marcouch stelde namelijk voor dat de bond zich coulant opstelt richting de noodlijdende Arnhemmers. “De licentiecommissie handelt binnen de aan haar toebedeelde kaders en is zich ontzettend bewust van de urgentie van dit dossier”, legt Van Leeuwen uit. “Het bestuur van de KNVB heeft daarop geen enkele invloed. Er is namelijk een strikte scheiding afgesproken tussen de zogeheten bestuurlijke macht en de onafhankelijke commissies binnen de KNVB. Ik hoop dat er snel een oplossing komt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.