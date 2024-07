Eén persoon wilde voor Nederland - Engeland niet met NOS praten: ‘Hij had er geen behoefte aan’

De NOS heeft in aanloop naar Nederland - Engeland tevergeefs een poging gedaan om Jimmy Floyd Hasselbaink te interviewen. De assistent-trainer van de Engelsen had echter geen zin om de Nederlandse publieke omroep te woord te staan.

Hasselbaink, in het verleden als voetballer goed voor 23 interlands voor Oranje, is sinds maart 2023 assistent van bondscoach Gareth Southgate bij Engeland. “We hebben de afgelopen dagen pogingen gewaagd om hem even te spreken te krijgen, maar daar had hij geen behoefte aan. Hij wil zich concentreren op het Engelse team”, openbaart presentator Gert van ’t Hof woensdagavond in de voorbeschouwing bij de NOS.

Pierre van Hooijdonk was in het verleden bij Oranje ploeggenoot van Hasselbaink. De analist had niet voorzien dat Hasselbaink ooit assistent-trainer bij de Engelse ploeg zou worden. “Nee, maar ik moet wel zeggen dat hij vrij snel trainer is geworden nadat hij stopte als voetballer. Dus wat dat betreft is het ook weer niet zo’n verrassing”, aldus Van Hooijdonk.

