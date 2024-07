Engeland ontvangt vlak voor duel tegen Nederlands elftal teleurstellend nieuws

Supporters van het Nederlands elftal mogen woensdagavond ten koste van de fans van Engeland plaatsnemen op de iconische Südtribune (Die Gelbe Wand) in het stadion van Borussia Dortmund en dat is een groot voordeel, zo stellen Engelse media althans. De UEFA heeft besloten de Südtribune in het Signal Iduna Park af te staan aan de supporters van het Nederlands elftal.

In The Sun wordt het nieuws omschreven als 'een vroege klap' die Engeland te verduren krijgt voorafgaand aan de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Die Gelbe Wand, de bekende staantribune van Borussia Dortmund, zal woensdag volledig oranje kleuren en massaal achter de ploeg van bondscoach Ronald Koeman gaan staan: "Nederlandse fans hebben tijdens Euro 2024 naam gemaakt door door de straten van Duitsland te stuiteren", weet The Daily Express. "Ze zullen fanatiek hun stem weer laten horen nadat ze hun land zaterdagavond naar de overwinning op Turkije in de kwartfinale hebben geschreeuwd."

Artikel gaat verder onder video

Ook The Times denkt dat Oranje blij mag zijn met de beslissing van de UEFA: "De Nederlanders hebben in Dortmund het territoriale voordeel gekregen", valt daar te lezen. Het enige nadeel is dat de supporters van Oranje op een aangepaste tribune plaatsnemen, want wegens de eisen van de UEFA is de Südtribune van Borussia Dortmund niet toegankelijk voor 25.000 supporters, maar voor 10.000 supporters. Dat heeft te maken met het feit dat het een zittribune is geworden in plaats van een staantribune.