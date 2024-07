Engelsen vrezen voor Nederland: ‘Ze hebben de fear factor’

Gary Lineker en Micah Richards zijn niet blij met Oranje als tegenstander van Engeland in de halve finale van het Europees Kampioenschap. Ze hadden liever Turkije, dat zaterdagavond met 2-1 verloor van Nederland, als tegenstander gehad. Volgens de analisten boezemt de ploeg van Ronald Koeman angst in.

“Nederland had een aantal goede kansen”, begint Richards in de podcast The Rest Is Football. “Maar Turkije richting het einde van de wedstrijd…”, verzucht hij. “Ze hebben het echt geprobeerd”, voegt Lineker eraan toe.

Vervolgens vergelijkt Richards beide ploegen en besluit hij dat hij toch liever tegen Turkije had gespeeld. “Met alle respect naar Turkije, want ze hebben geweldig gespeeld. Yildiz en Güler waren fantastisch, Demiral achterin, Çalhanoglu was terug op het middenveld, ze hebben spelers die je pijn kunnen doen. Maar Nederland, die hebben de fear factor, met Van Dijk, Aké en Gakpo.”

Lineker relativeert het een beetje. “We staan in de halve finale van het EK. Dan verwacht je tegen een groot team te spelen”, stelt hij. “Maar Turkije was zo dicht bij”, gaat Richards er tegenin. “We willen winnen, het maakt me niet uit of dat tegen de beste is. Ik denk dat Nederland, als ze hun dag hebben, beter is dan Turkije”, besluit hij.

