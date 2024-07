‘Erik ten Hag jaagt door en richt zijn pijlen op volgende Oranje-international’

Manchester United wil een poging doen om binnen te halen, zo weet L’Équipe. De spelmaker wordt al langer verbonden aan een overstap naar Bayern München en RB Leipzig, maar daar kan nu dus ook Manchester United aan worden toegevoegd.

Na Joshua Zirkzee en stafleden Ruud van Nistelrooij, René Hake en Jelle ten Rouwelaar al naar Manchester te hebben gehaald, wil Erik ten Hag zijn Nederlandse enclave op Old Trafford uitbreiden door Simons naar de Premier League te halen. De Engelsen zouden in de zomer van 2023 ook al achter de jongeling aangezeten hebben, maar toen was een bod van vijftig miljoen euro niet voldoende.

Ook deze zomer richt Manchester United zijn pijlen dus weer op Simons. De Oranje-international zal echter niet voor een appel en een ei op te pikken zijn. Naast the Red Devils hebben ook RB Leipzig en Bayern München interesse in de diensten van de spelmaker. Laatstgenoemde zou zelfs al een bod van negentig miljoen euro hebben gedaan voor de aanvaller annex middenvelder. Toch is zijn komst naar Zuid-Duitsland allerminst zeker, daar de Duitse recordkampioen nog niemand heeft verkocht en zodoende slechts één van Simons of het andere transferdoelwit Désiré Doué wil overnemen.

Om de komst van Simons naar Manchester United te realiseren, zal de club van Ten Hag eerst moeten verkopen, zo weet de Franse krant. Scott McTominay en Casemiro zijn hiervoor de voornaamste kandidaten. Naast Simons hoopt Manchester United met Matthijs de Ligt ook nog een andere Nederlander aan de selectie toe te voegen, maar die onderhandelingen zijn voorlopig gestokt.

