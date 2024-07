‘Ten Hag verliest assistent na aantrekken nieuwe technische staf’

Mitchell van der Gaag is vertrokken bij Manchester United, zo meldt The Mirror. De assistent van Erik ten Hag kwam in 2022 met de oefenmeester samen over van Ajax, maar zal nu dus worden vervangen.

Ten Hag verlengde afgelopen week na een teleurstellend seizoen, waarin Manchester United slechts achtste eindigde, zijn contract op Old Trafford. De afgelopen weken baarde de oefenmeester opzien door een ware Nederlandse enclave te beginnen. Zo trok hij René Hake en Ruud van Nistelrooij aan als assistenten, terwijl Jelle ten Rouwelaar zich als keeperstrainer bij de technische staf voegde. Daarnaast zou de club ook al persoonlijk rond zijn met Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt, waardoor die transfers slechts een kwestie van tijd lijken.

Het aantrekken van de nieuwe assistenten door Ten Hag lijkt alleen niet zo goed uit te pakken voor Van der Gaag, die in 2021 bij Ajax zijn rechterhand werd en met hem meeverhuisde naar Manchester. The Mirror weet namelijk te melden dat Van der Gaag de club inmiddels heeft verlaten. De Nederlander was erg populair bij de spelersgroep en vervulde doordat hij vijf talen beheerst een belangrijke rol in de communicatie.

Waarom Van der Gaag precies is vertrokken bij Manchester United, bestaan verschillende verhalen over. Aan de ene kant wordt naar Ten Hag gewezen. De trainer zou namelijk van mening zijn dat zijn technische staf ververst moest worden. Aan de andere kant wordt gewezen naar mede-eigenaar Jim Ratcliffe en de rest van de clubleiding, die tijdens de evaluatie van het seizoen tot de conclusie zouden zijn gekomen dat een vertrek van Van der Gaag nodig was. Steve McClaren, die de afgelopen twee jaar ook als assistent van Ten Hag fungeerde, zou wel verder mogen in zijn functie.

