ESPN-analisten zien Ten Hag gevaarlijk handelen bij Manchester United: ‘Weet niet of dat verstandig is’

Aan tafel bij EK Praat wordt er ernstig aan getwijfeld of Erik ten Hag er wel goed aan doet om de Nederlandse enclave bij Manchester United uit te breiden. De Nederlandse oefenmeester zag Mitchell van der Gaag vertrekken als assistent, maar voegde René Hake en Ruud van Nistelrooij toe aan de technische staf. Daarnaast is het de bedoeling dat Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt de selectie komen versterken.

Volgens presentator Milan van Dongen is de transfer van Zirkzee naar The Red Devils ‘een hele leuke’, maar vervolgens plaatst Bram van Polen daar ernstige twijfels bij. “Het is ergens ook wel weer gevaarlijk dat Ten Hag zoveel Nederlanders om zich heen verzameld. Je weet niet of dat verstandig is.”

Daar haakt Van Dongen dan weer op in. “Bij Arne Slot hoor je werkelijk iedere analist op tv zeggen: als hij maar niet heel veel Nederlanders gaat halen. Dat heb ik eigenlijk ook bij Ten Hag gehoord, zo van: ga maar niet weer zoveel Nederlanders halen.”

Van Polen vreest echter wel dat het dan mislukt. “Daar ben je een beetje bang voor. Dan denk je: daar gaan we weer. Omdat hij al die Nederlanders haalt, dan staan we er ook in het buitenland weer minder goed op”, is hij bang. “Of het wordt een geweldig succes”, reageert Van Dongen. “Laten we het alsjeblieft hopen”, erkent Van Polen.

‘Ten Hag ontarmd en onthoofd’

Hans Kraaij junior vindt het opmerkelijk wat er zich de afgelopen periode bij Manchester United heeft afgespeeld. “Je speelt om de achtste, negende plek als Manchester United. Je voelt dat er heel veel weerstand is, er is heel veel kritiek. De supporters hebben zich grotendeels achter hem geschaard. Hij doet een Houdini-act door van Manchester City te winnen. Dat geeft hem weer een beetje schwung. Vervolgens is de schwung eraf en slaapt hij ontzettend slecht omdat hij weet dat Manchester United in gesprek is met drie, vier trainers, waaronder Thomas Tuchel”, legt hij uit.

“Vervolgens nemen ze hem niet en mag Ten Hag blijven, maar hij is wel ontarmd en onthoofd”, beseft Kraaij junior. “Hij mag trainen, en dat is prachtig bij Manchester United, maar hij moet van de transfers afblijven. Daar hebben ze met Dan Ashworth en Jason Wilcox (overgekomen van respectievelijk Newcastle United en Southampton, red.) twee technisch directeuren aangetrokken. Dan zou je denken: die willen geen Zirkzee, die willen De Ligt, die willen geen afkoopsom voor Ten Rouwelaar betalen.”

Geen excuses meer

Toch erkent Kraaij junior dat dat beeld nu wel weer helemaal gekanteld is. “Vanuit bungelen is Erik ten Hag weer een grote meneer geworden. Hij zit weer volledig in het zadel. Of het nu een springpaard is of een dressuurpaard, hij zit er heerlijk op”, beseft de analist, waarna Van Dongen de druk vol bij Ten Hag legt. “Er zijn nu echt geen excuses meer. Hij moet nu echt presteren”, is hij duidelijk.

Vervolgens komt Kraaij junior met het slotakkoord. “Jullie zeggen eigenlijk: je neemt risico als je toch zo lekker in het zadel zit met twee technisch directeuren, laat zij dan maar de aankopen doen”, stelt hij, waarna Van Polen dat beaamt. “Dat vind ik wel. Ik zou dat van een Arne Slot ook niet direct verwachten. Ik denk dat hij daar ook wel heel bewust mee bezig is om niet gelijk allemaal Nederlanders te halen. Je creëert wel een bepaalde beeldvorming, daar moet je wel deels van willen wegblijven”, is Van Polen reëel.

