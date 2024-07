ESPN onthult Bas Nijhuis zijn glasheldere mening over strafschop tijdens Nederland - Engeland

Bas Nijhuis noemt de beslissing van Felix Zwayer om tijdens de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Engeland in de halve finales van het EK in Duitsland een strafschop te geven aan de Engelsen een ‘belachelijke ingreep’. De Duitse leidsman zag in eerste instantie geen overtreding in een actie van Denzel Dumfries ten opzichte van Harry Kane, maar op advies van de VAR wees hij alsnog naar de stip. Hans Kraay junior noemt het een typische ‘VAR-penalty’.

Het Nederlands elftal schoot woensdagavond uit de startblokken en opende dankzij een schitterende knal van Xavi Simons al vroeg de score. Helaas voor Oranje kon het niet heel lang genieten van die voorsprong. Na een ongelukkige actie van Dumfries wees Zwayer, uiteindelijk dus na ingrijpen van de VAR, naar de stip. Kane nam plaats achter de bal en schoot onberispelijk binnen. “Dit is een echte VAR-penalty”, zo reageerde Kraay jr. in de nabeschouwing op ESPN. “Als hij door laat gaan, dan is er geen haan die ernaar kraait. Sorry voor de woordgrap… Maar Kane doet het heel, heel, heel slim. Alsof hij helemaal in elkaar geschopt is.”

Kraay jr. is van mening dat Zwayer bij zijn eigen beslissing had moeten blijven om géén strafschop te geven. “Als je een grote meneer bent en je ziet bij de VAR hetzelfde als wat je live ziet, dan moet je gewoon een grote meneer blijven en zeggen: ik geef ‘m toch niet, ondanks dat de VAR het wel wil. Dit is een absolute VAR-penalty.” Nijhuis gebruikt andere woorden, maar spreekt eveneens zijn onbegrip uit over het besluit van Zwayer. Jan Joost van Gangelen deed tijdens de wedstrijd een rondgang langs Nederlandse scheidsrechters en sprak onder meer met Nijhuis. “Nijhuis zei: ‘Hier had hij niet moeten ingrijpen. Een late tackle, die moet onbesuisd zijn om in te grijpen.’ Het moest dus een onbesuisde tackle zijn van Dumfries. Dat was het volgens Nijhuis niet.”

De Tukker had Zwayer zelf niet naar de kant geroepen en noemt het een ‘belachelijke ingreep’. ‘Kane schopt tegen de onderkant van de schoen van Dumfries aan, géén penalty’, zou Nijhuis hebben gezegd. Van Gangelen sprak ook nog met een paar andere scheidsrechters. “Die vinden het allemaal te zwaar bestraft. De bal was al weg. De voet van Kane zwaait zelf ook door richting Dumfries. Het contact is minimaal en meer een blok dan gevaarlijk inkomen. In ieder geval niet fout genoeg om geen strafschop te geven en daarom had de VAR weg moeten blijven. De scheidsrechter had ook voor het scherm kunnen zeggen: ik blijf bij mijn beslissing”, zo klonk het.

