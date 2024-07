ESPN schrikt van supportersgedrag tijdens EK-finale: ‘Onsportief, doe normaal!’

De analisten van ESPN zijn niet te spreken over het gedrag van sommige Duitse voetbalsupporters richting . Tijdens de halve finale én de finale die Spanje speelde werd de linksback bij ieder balcontact uitgefloten.

Het ging om boze Duitse toeschouwers, die in de verlenging van de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland meenden dat Cucurella een strafbare handsbal beging. Scheidsrechter Anthony Taylor kende toen geen penalty toe; videoscheidsrechter Stuart Attwell greep ook niet in. Spanje won de wedstrijd uiteindelijk door een laat doelpunt van Dani Olmo. Omdat het EK in Duitsland wordt georganiseerd, zaten er vervolgens veel Duitsers op de tribune bij de halve finale en finale die Spanje speelde.

In de uitzending van EK Praat noemt analist Marciano Vink terloops het gedrag van de Duitse fans, wanneer hij terugblikt op het toernooi van Duitsland. Voorafgaand aan het EK voorspelde de analist een finale tussen Duitsland en Frankrijk. “Duitsland begon goed, maar werd steeds minder. Dat was zonde, want ze hadden wel de goede spelers om ver te komen en ze hadden het thuisvoordeel, stadions vol, mensen die nog steeds tot het einde boos zijn op Cucurella.”

Presentator Milan van Dongen reageert fel op dat gefluit. “Nou, dat is onsportief! Doe even normaal!” Kees Kwakman vindt het gedrag ook afkeurenswaardig en Vink concludeert: “Bizar. Maar goed, dat krijg je nu eenmaal in stadions. En wat betreft Frankrijk, daar hebben we al zoveel over gezegd. Dat was achteraf misschien nog wel de grootste teleurstelling.”

