‘Feyenoord en Atlético Madrid toch niet akkoord over Hancko, groot verschil in vraag en aanbod’

Feyenoord en Atlético Madrid zijn het toch nog niet eens over de transfer van , zo meldt 1908.nl op X. Verschillende Spaanse media meldden vorige week dat de clubs het eens waren geworden, maar daar is dus niets van waar.

Volgens de Spaanse media zouden Feyenoord en Atlético Madrid het eens zijn geworden over een transfersom van 27 miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen voor Hancko. Volgens 1908.nl klopt dit niet. Het Feyenoord-medium weet dat de Madrilenen en de verdediger wel een thema blijven, maar dat er op dit moment geen sprake is van een akkoord.

Artikel gaat verder onder video

De nummer vier van Spanje plaatste eind juni een verbeterd bod van 25 miljoen euro bij Feyenoord, dat door de Rotterdammers van tafel werd geveegd. Vervolgens hebben de Madrilenen zich niet meer met een nieuw bod in De Kuip gemeld. Hoewel Hancko de overstap wel ziet zitten, zit er nog altijd een verschil van zo’n tien miljoen euro tussen vraag en aanbod.

Naast Atlético zou er nog een onbekende Zuid-Europese club zijn met interesse in de Slowaak, maar daar was geen sprake van een aanbieding richting Hancko of Feyenoord. Daardoor zal de verdediger zich volledig op Feyenoord richten. De verwachting is dat hij deze week weer op het trainingsveld staat in Rotterdam.

Atlético Madrid & Dávid Hancko blijft een thema, maar de club uit de LaLiga is na de tweede afgewezen aanbieding à 25 miljoen euro nóóit teruggekomen met een verbeterde aanbieding.



Slowaaks-international blijft miljoenentransfer naar Spanje interessant vinden, maar er valt nog… https://t.co/UfKIG9qSSw pic.twitter.com/wZZtQinQ6D — 𝟭𝟵𝟬𝟴.𝗻𝗹 (@1908nl) July 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.