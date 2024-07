Feyenoord en Brighton formeel akkoord, Wieffer bereikt mondeling akkoord

Feyenoord en Brighton & Hove Albion zijn tot een mondeling akkoord gekomen over de transfer van naar de Premier League, zo weet De Telegraaf. Naar verluidt is er een bedrag van dertig miljoen euro met flinke bonussen gemoeid met de overstap.

Volgens de krant hoeft Feyenoord zich weinig zorgen te maken over het halen van de bonussen. Zolang Wieffer het bij Brighton naar behoren doet, zullen deze bonussen van meerdere miljoenen makkelijk te halen zijn. Op dit moment is de middenvelder druk in gesprek met de clubleiding van de Engelsen, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.

Zodra de transfer rond is, heeft Feyenoord een enorme winst gemaakt op Wieffer. De middenvelder kwam twee seizoenen geleden voor een bedrag van 750.000 euro over van stadsgenoot Excelsior. Nu vertrekt hij exclusief bonussen voor een bedrag dat veertig keer zo hoog is.

Wieffer is momenteel in Engeland om de deal af te ronden. Overigens heeft Arne Slot nog geprobeerd om de middenvelder met zich mee te nemen naar Liverpool. De voormalig trainer van Feyenoord zou hiervoor zijn goedkeuring hebben gegeven, maar grijpt dus mis.

Update: Feyenoord en Brighton formeel akkoord, Wieffer mondeling akkoord

Nadat Feyenoord en Brighton eerder op de middag tot een mondeling akkoord waren gekomen over de transfer van Wieffer, is er volgens 1908.nl inmiddels sprake van een formeel akkoord. Ook is de middenvelder zelf tot een mondeling akkoord gekomen met de Premier League-club. Zodra de transfer helemaal is afgerond, zal Feyenoord vijftien procent van de nettowinst moeten overmaken aan Excelsior.

