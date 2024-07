‘Feyenoord en sc Heerenveen bereiken akkoord: Van Persie kan oude bekende verwelkomen in Friesland’

SC Heerenveen gaat voor één seizoen huren van Feyenoord, bevestigt Voetbal International. Daarmee troeft de ploeg van trainer Robin van Persie diverse andere Eredivisionisten af in de strijd om de Marokkaanse Belg.

NAC probeerde de deal op het laatste moment nog te kapen, maar sc Heerenveen wist uiteindelijk aan het langste eind te trekken. De Friezen zullen de linksbuiten na het weekend keuren en daarna voor een jaar huren. Heerenveen probeerde nog een optie tot koop te bedingen, maar daar werden beide partijen het niet over eens.

Sebaoui maakte afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie veel indruk bij FC Dordrecht en had een belangrijk aandeel in de goede prestaties van de Schapenkoppen op het tweede niveau. De 22-jarige Marokkaan was in 38 KKD-wedstrijden goed voor elf doelpunten en zeven assists. Nu kan de jongeling zich opmaken voor vlieguren in de Eredivisie.

Met het aantrekken van Sebaoui lijkt de ploeg van Van Persie alvast in te spelen op het vertrek van Osame Sahraouial meldde de Leeuwarder Courant dat de komst van de Feyenoorder los zou staan van een vertrek van de Noorse smaakmaker. Al houdt Heerenveen nog steeds ernstig rekening met een vertrek van de Noor, die de concrete belangstelling van LOSC Lille geniet.

