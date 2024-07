‘Feyenoord is geïnteresseerde clubs te snel af en bereikt akkoord over contractverlenging’

Feyenoord houdt langer binnenboord, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers zouden een principeakkoord hebben bereikt met de verdediger, waarmee ze hem uit handen van Wolverhampton Wanderers en een onbekende Italiaanse club weten te houden.

Beelen maakte in de zomer van 2023 de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. In Rotterdam begon de verdediger aanvankelijk als bankzitter, maar dankzij blessureleed bij Gernot Trauner kreeg hij vanaf februari zijn kans in de basis. Daar is hij sindsdien niet meer weg te denken.

Artikel gaat verder onder video

Het goede spel van de verdediger is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Beelen zou namelijk in de belangstelling hebben gestaan van Wolverhampton Wanderers en een onbekende club uit Italië. Voor Feyenoord reden genoeg om zijn verbintenis open te breken.

Inmiddels hebben de Rotterdammers dus een principeakkoord bereikt met Beelen. De rechtspoot lag nog vast tot medio 2027, maar daar zal dus binnenkort verandering in komen. Wanneer Beelen zijn krabbel daadwerkelijk op papier gaat zetten, is nog niet duidelijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.