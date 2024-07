Feyenoord slaat grote slag en haalt veelbelovend talent op bij Ajax

Feyenoord gaat Jivayno Zinhagel (15) spoedig toevoegen aan de jeugdopleiding van de Rotterdamse club, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl vrijdagmiddag te melden. Zinhagel komt over van aartsrivaal Ajax, waar hij als een van de grootste talenten binnen de academie wordt gezien.

De Rotterdammers zijn langdurig bezig geweest op Zinhagel naar Feyenoord te halen en hebben nu eindelijk beet. Het vijftienjarige talent van Ajax gaat zich voor drie seizoenen verbinden aan Feyenoord, zo is de verwachting van 1908. Het medium verwacht dat de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen spoedig met een aankondiging en meer details over de deal naar buiten zal treden.

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord de aanvaller weet binnen te halen, is mooi nieuws voor de jeugdopleiding van de Rotterdamse club. Zinhagel wordt gezien als een zeer veelbelovend talent en kan dat in de komende drie seizoenen gaan bewijzen in Rotterdam-Zuid. De aanvaller, die in het verleden ook uitkwam voor Sparta Rotterdam, zal in eerste instantie aansluiten bij de onder-17 van Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.