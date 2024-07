Feyenoord wint arbitragezaak over jeugdtransfers en deelt gevoelige tik uit aan FC Utrecht

Feyenoord is door de arbitragecommissie in het gelijk gesteld wat betreft jeugdtransfers, meldt Voetbal International. Derhalve hoeven de Rotterdammers de door FC Utrecht gestuurde rekeningen, van bij elkaar 520 duizend euro, voor het overnemen van een drietal jeugdspelers niet te betalen.

De clubs botsten bij de arbitragecommissie van de KNVB over het zogenaamde herenakkoord dat door zes clubs (Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse en FC Utrecht) is gesloten. Daarin werd besloten dat er 35 duizend euro per opleidingsjaar moet worden betaald voor elkaars spelers. In dit akkoord is geen leeftijdsgrens opgenomen. Volgens FC Utrecht staan de premies die zijn opgenomen in het herenakkoord los van het poolreglement van de KNVB, waarna de club nog een rekening van 520.000 euro naar De Kuip stuurde.

Feyenoord is van mening dat het herenakkoord vooruitliep op de nieuwe opleidingsvergoeding van de KNVB en dat deze niet allebei betaald dienen te worden. De Rotterdammers weigeren dan ook de rekening van ruim een half miljoen euro te betalen, wat voor problemen kan zorgen bij de UEFA. Het is voor clubs namelijk niet toegestaan om betalingsachterstanden te hebben bij andere clubs. Feyenoord is van mening dat het herenakkoord niet bindend is en stapte daarom naar de arbitragecommissie, waarbij het steun kreeg van Ajax en PSV.

De arbitragecommissie boog zich over de kwestie en kwam vandaag met haar uitspraak. Volgens de commissie is het herenakkoord ervoor bedoeld om een gedragsverandering teweeg te brengen en dat Feyenoord de afspraak heeft geschonden. Echter concludeerde het ook dat het gentlemen's agreement moet worden gezien als een morele afspreek, die juridisch gezien niet bindend en niet afdwingbaar is.

