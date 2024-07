'Feyenoord wordt serieus en werkt aan bod op Oussama El Azzouzi'

Feyenoord is bezig met de komst van , weet 1908.nl te melden. De middenvelder van het Italiaanse Bologna moet in De Kuip de naar Brighton & Hove Albion vertrokken doen vergeten. Een eerste formele bieding op de Marokkaanse middenvelder wordt inmiddels voorbereid, waarna het spel ‘definitief op de wagen komt’.

De Rotterdammers moeten in de strijd om El Azzouzi echter rekening houden met flinke concurrentie. Zo hebben ook Lazio en het naar de Serie A gepromoveerde Como wel oren naar de vijfvoudig Marokkaans international, die nog tot medio 2027 onder contract staat bij de Italiaanse club. Wel heeft Bologna, dat komend seizoen uitkomt in de Champions League, de mogelijkheid om een optie in het contract van El Azzouzi te lichten waardoor hij nog een jaar extra onder contract staat.

De inmiddels 23-jarige El Azzouzi is een bekende in Nederland. De middenvelder speelde namelijk in de jeugd van Vitesse. Vervolgens kwam hij via DOVO bij FC Groningen terecht. Vervolgens wist FC Emmen hem transfervrij op te pikken, waarna een jaar later voor een kleine transfersom vertrok naar het Belgische Royale Union Saint-Gilloise. Daar speelde hij zich vervolgens in de kijker bij Bologna, waarmee hij zich afgelopen seizoen dus wist te kwalificeren voor de Champions League.

Bologna wist El Azzouzi voor zo'n twee miljoen euro over te nemen van de Belgische club en kan die investering ruim een jaar later dubbel en dwars terugverdienen. “Dat bedrag kan de Serie A club met de aanstaande concrete toenadering al minimaal verdubbeld zien worden”, schrijft 1908.nl.

Hoewel El Azzouzi op zijn plek zit in Italië, zou hij niet onwelwillend tegenover een transfer naar Feyenoord staan. “Een overstap naar Feyenoord klinkt ook aantrekkelijk”, klinkt het. De mogelijke komst van de Marokkaanse middenvelder wordt intern bij Feyenoord ‘breed gedragen’, aldus 1908.nl.

