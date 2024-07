Flinke kritiek op Bellingham: ‘Zijn houding is niks, hij moet inzien dat het hele team belangrijk is’

vindt zichzelf een stuk beter dan zijn ploeggenoten. Tenminste, dat denkt oud-verdediger Markus Babbel. Volgens de Duitser is de houding van de Engelse ster op het veld niet goed.

“Ik weet niet zo goed wat de beste positie van Bellingham is, want hij loopt overal op het veld”, geeft Babbel aan in gesprek met Newbettingoffers.co.uk. “Ik heb het gevoel dat hij nu begint te denken dat hij een superster is.” Volgens de voormalig voetballer zorgt dat ervoor dat de Engelsman zich nu anders gedraagt in het veld. “Ik vind zijn houding niks. Als je hem licht aanraakt, duikt hij altijd naar de grond. Dat zie je niet bij spelers als Bukayo Saka of Jamal Musiala. Zijn lichaamstaal is niet goed als dingen voor hem niet lopen in een wedstrijd.”

Artikel gaat verder onder video

“Bellingham is nu 21 jaar oud en iedereen respecteert hem omdat hij een natuurlijke leider is”, gaat de Duitser verder. “Maar ik maak me er zorgen om dat hij denkt dat de spelers om hem heen niet goed genoeg zijn. Hij moet zijn leiderschap op het veld tonen en alles doen wat hij kan om wedstrijden te winnen. Maar hij moet ook inzien dat iedereen in het team belangrijk is.”

Volgens Babbel is het niet zo dat Bellingham zwakker speelt dit EK door de druk. “Hij ging naar Real Madrid en wist het landskampioenschap en de Champions League te winnen. Maar hij lijkt wel een andere speler in het shirt van Engeland. Er zal zo veel door zijn hoofd gaan en hij vindt het misschien moeilijk zich te motiveren voor wedstrijden tegen kleinere landen, zoals Servië en Slowakije.” De voormalig speler van onder meer Liverpool en Bayern München hoopt dat Bellingham naar zijn advies luistert. “Ik hoop dat hij na het toernooi op vakantie gaat en dan denkt: ‘Hey, misschien heeft Marcus Babbel wel gelijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Roy Keane maakt live op tv nare opmerking over uiterlijk van Jill Scott

Roy Keane is in de podcast Stick To Football ongenadig hard uit de hoek gekomen tegen collega Jill Scott.