Fortuna Sittard wil FC Utrecht-reserve verlossen en zet in op huurdeal

Fortuna Sittard wil Matthijs Branderhorst redden van zijn reserverol bij FC Utrecht, zo weet De Telegraaf. De doelman wil niet nog een seizoen tweede keuze onder de lat zijn, dus een verhuur aan de Limburgers kan uitkomst bieden.

Branderhorst werd in de zomer van 2023 door FC Utrecht transfervrij opgepikt bij NEC, waar de sluitpost tweede keuze was achter Jasper Cillessen. De doelman ging ervan uit dat hij in Utrecht eerste keuze zou worden, maar door de latere komst van Vasilios Barkas zou hij alsnog een reserverol krijgen.

Bij Fortuna is men op zoek naar een nieuwe eerste doelman. Michael Verrips maakte onlangs de overstap van Sittard naar het Belgische FCV Dender. De Limburgers zetten in op een huurdeal om Branderhorst zo van zijn reserverol te bevrijden.

Mocht Branderhorst inderdaad op huurbasis vertrekken, zal Utrecht een nieuwe tweede doelman willen aantrekken. De ideale kandidaat daarvoor is Michael Brouwer, die Heracles Almelo na elf seizoenen heeft verlaten. De Almeloërs wilden zijn contract niet verlengen, omdat dit na twaalf jaar in dienst automatisch wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

