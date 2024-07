Francesco Farioli kijkt rond in Amsterdam en doet dringend verzoek aan Ajax-fans

Francesco Farioli heeft woensdag daags voor het Europese duel van Ajax met FK Vojvodina een verzoek gedaan aan de supporters van de Amsterdamse club. De Italiaanse hoofdtrainer hoopt op korte termijn meer shirts van Ajax te zien.

Ajax speelt donderdagavond in eigen huis het eerste duel met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. Farioli kijkt uit naar zijn vuurdoop als trainer van de Amsterdammers en doet op de persconferentie van woensdag een beroep op de fans.

“Vanochtend was mijn vader hier. Hij wilde een aantal shirts van Ajax om mee naar huis te nemen. Ik ging naar de fanshop en zag veel kinderen en andere fans een shirt uitzoeken, om morgen tijdens de wedstrijd te dragen”, begint de Italiaanse oefenmeester zijn verhaal tegenover diverse media.

“Als je me vraagt wat mij extra motivatie zou kunnen geven, dan zeg ik dat ik graag wat meer Ajax-shirts zou zien in en rondom de stad”, vervolgt Farioli. “Dat is een vurige wens van mij, vooral in de dagen voorafgaand aan een wedstrijd. Het is voor mij een eer om trainer van Ajax te mogen zijn en het zou ons echt kunnen helpen om meer Ajax-shirts om ons heen te zien.”

