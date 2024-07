Go Ahead Eagles mist zestal tegen SK Brann: 'We hebben waardige vervangers achter de hand'

Go Ahead Eagles mist morgen (donderdag) liefst zes spelers als de club het in de thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League opneemt tegen het Noorse SK Brann. Trainer Paul Simonis, de opvolger van de naar Manchester United vertrokken René Hake, stelt echter dat hij 'waardige vervangers' achter de hand heeft.

De Deventenaren wisten zich afgelopen seizoen als winnaar van de play-offs voor het eerst sinds 2015 weer eens te plaatsen voor Europees voetbal. Destijds was het Hongaarse Ferencváros over twee wedstrijden te sterk voor de Eagles (1-1 thuis, 1-4 uit) in de eerste voorronde van de Europa League. Negen jaar na dato hoopt de club meer succes te hebben tegen Brann, dat middenin de Noorse competitie zit en na zestien speelronden tweede staat, met een achterstand van zes punten op koploper Bodø/Glimt.

Simonis kan tegen de Noren niet beschikken over de geblesseerden Mathis Suray, Julius Dirksen, Oliver Edvardsen, Gerrit Nauber én Pim Saathof. Bovendien is ook Thibo Baeten niet van de partij. De Belg is vanwege 'privé-omstandigheden' afwezig, zo meldt Simonis woensdag tijdens een persconferentie. Søren Tengstedt kan wel spelen, maar 90 minuten zitten er vanwege lichte hamstringklachten niet in. Om de gaten in de selectie op te vullen zijn jeugdspelers als Robbin Weijenberg (19) en Dielan Ghafour (18) aan de wedstrijdselectie toegevoegd, zo meldt De Stentor. "We hebben waardige vervangers achter de hand", wordt Simonis door de regionale krant geciteerd.

Na het succesvol verlopen seizoen nam Go Ahead niet alleen afscheid van trainer Hake, maar zag het ook drie vaste basisspelers vertrekken. Bas Kuipers verkaste naar FC Twente, terwijl Philippe Rommens werd verkocht aan Ferencváros, dat met voormalig AZ-trainer Pascal Jansen een Nederlandse oefenmeester aanstelde. Bovendien werd Willum Thor Willumsson voor een clubrecord van 4 miljoen euro aan Birmingham City verkocht. Tegenover het vertrek van het drietal staat de komst van Suray (FC Dordrecht), Dirksen (FC Emmen) en Calvin Twigt (FC Volendam). Bovendien keerden doelman Luca Plogmann en aanvaller Darío Serra terug van uitleenbeurten aan respectievelijk FC Dordrecht en Mérida AD.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann begint donderdagavond om 18.30 uur en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.

