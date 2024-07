Forse kritiek op handelwijze Spaanse voetbalbond en Laporta tijdens het EK: 'Respect is de basis'

De voorzitter van Athletic Club, Jon Uriarte, is niet blij met de gecreëerde situatie rondom zijn sterspeler: Nico Williams. Er gaan veel verhalen rond over een mogelijke overstap van de linksbuiten naar FC Barcelona, maar dit is nog allesbehalve beklonken. Uriarte heeft uitgehaald naar de Spaanse bond, die Williams volgens hem te weinig in bescherming heeft genomen tijdens de persconferenties.

Komende zondag staat Williams met zijn land in de finale van het Europees Kampioenschap 2024 in Duitsland. Joan Laporta, de FC Barcelona-president, meldde eerder al dat de Catalaanse club hem zou kunnen kopen. “De afgelopen weken is Nico gebombardeerd met een overmatig en ongecontroleerd vragenvuur over zijn toekomst, ook al is hij bij de Spaanse ploeg om mee te doen met het EK. Wij vinden dat de bond Nico onvoldoende beschermd heeft”, vertelde Uriarte tijdens een persmoment.

Op indirecte wijze richtte de voorzitter van de club van Williams zich tot Laporta. “Respect tussen alle partijen in het voetbal is de basis. Althans, zo zien wij het bij Athletic. Het is niet onze formule om spelers met contracten bij andere clubs binnen te halen door publieke druk op ze uit te oefenen”, besloot hij.

🎙️ Mensaje institucional de Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, sobre todo lo sucedido con Nico Williams en las últimas semanas.



"Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic Club, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma… pic.twitter.com/iAhRQDoe8G — Athletic Club (@AthleticClub) July 11, 2024

