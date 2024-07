‘Inter wil komende week duidelijkheid van Dumfries, mogelijke vervanger bekend’

Internazionale hoopt dat deze week zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zet, zo weet Corriere dello Sport. Mocht de Oranje-international ervoor kiezen dat niet te doen, heeft de regerend kampioen van Italië zijn vervanger al op het oog.

Dumfries maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Inter, waar hij uitgroeide tot belangrijke waarde. In het noorden van Italië heeft de verdediger nog een contract voor één seizoen, wat de landskampioen graag wil verlengen.

Inter zou Dumfries een voorstel hebben gedaan voor een contract voor drie of vier seizoenen waarbij een nettobedrag van vier miljoen euro per jaar zou opstrijken. Mocht hij deze aanbieding weigeren, zullen de Milanezen direct overgaan tot verkoop om nog wat aan de Nederlander over te houden.

Mocht Dumfries inderdaad vertrekken uit Milaan, heeft Inter ook al een vervanger voor hem op het oog. Monaco-verdediger Vanderson zou dan namelijk de overstap naar Italië moeten maken. De rechtsback heeft zowel aanvallend als verdedigend indruk gemaakt en zou voor een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro op te pikken zijn.

