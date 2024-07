Jackie Groenen gaat de fout in en reageert op sociale media: 'Haha, ik ben zo'n idioot'

Jackie Groenen heeft dinsdagavond voor hilariteit gezorgd voorafgaand aan de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland. De voetbalster van de Oranje Leeuwinnen ging met haar teamgenoten op de foto voorafgaand aan de interland, maar maakte daarbij een foutje. Ze kan er achteraf hard om lachen.

Op de teamfoto is te zien dat Groenen een vaantje van het Nederlands elftal vast heeft. Na het maken van de foto wordt dit vaak uitgewisseld met de tegenstander, in dit geval Noorwegen. Groenen hield het vaantje echter de verkeerde kant op, waardoor alleen de achterkant zichtbaar was op de foto. Een klein foutje, maar het zorgt wel voor hilariteit op sociale media. Een foto van het moment wordt massaal gedeeld op sociale media.

Ook Groenen is de foto tegengekomen op sociale media en moet er hard om lachen: "Hahaha, ik ben zo'n idioot, haha", zei Groenen na afloop van het duel op X. Veel supporters van de Oranje Leeuwinnen reageerden lachend op het bericht. Dat er zo om gelachen kan worden, heeft ongetwijfeld ook te maken met het goede resultaat. Het Nederlands elftal wist zich door een punt te pakken tegen de Noren rechtstreeks te plaatsen voor het EK.

Bekijk hieronder de foto en de reactie van Jackie Groenen: