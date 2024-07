Johan Derksen is vernietigend: 'Snotneus, prinsje huilebalk, wie denkt dat aapje dat hij is?'

Johan Derksen is vernietigend over . Het Vandaag Inside-boegbeeld doopt de aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal om tot ‘prinsje huilebalk’.

Simons wilde na de uitschakeling van het Nederlands elftal niet de Nederlandse pers te woord staan. Journalist Mike Verweij noemde hem al een ‘verongelijkte kleuter’ en daar sluit Derksen zich bij aan. “Die snotneus wil niet meer met de media praten, prinsje huilebalk zeg. Heeft nog nooit wat gepresteerd, schiet een bal erin en loopt meteen weer naast z’n schoenen. Wie denkt dat aapje dat ie is?”

Valentijn Driessen antwoordt: “Alleen de buitenlandse media staat hij te woord, niet de Nederlandse, want die hebben hem echt ‘kapot gemaakt’. Nou, ik zou niet weten hoe of wat. Dat is me volledig ontgaan.” Derksen vindt dat internationals een verplichting hebben om de pers te woord te staan.

“Als een speler voor het Nederlands elftal speelt, moet de KNVB een soort contract opstellen dat hij de media te woord moet staan. Dat hoort bij zijn vak en bij het feit dat hij international is. Het publiek is de dupe, want dat is geïnteresseerd in de teksten van die kleine dreumes.” Volgens Driessen valt dat laatste wel mee. “Nou ja, geïnteresseerd, ik denk niet dat ze er veel aan missen. Als hij wel een interview geeft, zal je er niet veel aan missen.”

