Johan Derksen zou vernederende wissel hebben doorgevoerd bij Oranje in minuut 39

Johan Derksen vindt dat gewisseld had moeten worden in de eerste helft van de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland. De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal gaf in minuut 39 een voorzet achter het standbeen, een zogenaamde rabona. Die actie kon niet op goedkeuring rekenen van Derksen.

“Ik krijg altijd jeuk als ik in zo’n belangrijke wedstrijd zie dat hij bij de achterlijn achter zijn standbeen een voorzetje wil geven”, zegt Derksen dinsdagavond bij Vandaag Inside. “Dan zou ik zeggen: zo, lekker douchen jij. Er stond iemand gewoon vrij, als hij het met zijn binnenkant doet.” Memphis Depay was wellicht aanspeelbaar, maar dan had Simons de pass moeten geven met zijn mindere linkervoet.

René van der Gijp laat zich in de uitzending ook uit over Simons. “Ik zeg niet dat hij goed speelde, maar toch zie ik Simons liever in de rol waarin hij nu speelde, gewoon meevoetballen.” Bondscoach Ronald Koeman vond Simons de grote uitblinker. “Dat is overdreven, maar hij deed het niet slecht”, aldus Derksen. Van der Gijp reageert: “Hij ging niet alles halen, hij speelde gewoon mee in de wedstrijd, dat is een stuk beter.”

Xavi Simons won a corner with it, but why are we hyping up this rabona so much?pic.twitter.com/Ahnr4dIuHR — Football Report (@FootballReprt) July 2, 2024

