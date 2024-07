Ajax is voor de komst van Dimitris Giannoulis (28) gaan liggen

John van 't Schip en zijn assistent Michael Valkanis hoopten in de winterstop toe te voegen aan de selectie van Ajax, zo geeft Valkanis toe in een uitgebreid interview met Voetbal International. Volgens de Griekse trainer wilde de directie van Ajax niet in de wens van de technische staf meegaan.

Valkanis, die aan de staf van Ajax werd toegevoegd op het moment dat Van 't Schip werd aangesteld als trainer van de Amsterdammers, heeft met Van 't Schip gevraagd om versterkingen: "Vanuit de clubleiding werd ons verteld dat er weinig mogelijk was. We wilden bijvoorbeeld graag Giannoulis van Norwich City hebben, iemand waarvan we vonden dat hij kwaliteit en ervaring met zich mee zou kunnen brengen. Hij is eerder al eens getipt bij de leiding van Ajax, in de tijd van Marc Overmars. Helaas koos de directie voor iets anders, dat gebeurt soms", legt de Griekse assistent-trainer uit.

Giannoulis is een 28-jarige linksback en is een bekende van Van 't Schip en Valkanis van het Griekse nationale elftal. Ajax had problemen op de linksbackpositie, aangezien meerdere spelers die voor deze positie in aanmerking kwamen niet het gewenste niveau wisten te halen. De staf van Ajax hoopte de selectie op deze plek te versterken, maar wilde ook in het algemeen meer ervaring en balans toevoegen aan de selectie.

Die stap werd gezet door de beleidsbepalers met de komst van Jordan Henderson: "Voor sommige spelers was het de eerste keer dat ze bij zo’n grote club speelden. We zagen wat een nederlaag met sommige spelers deed. Dat hoort er ook bij, maar het is een leerproces geweest voor deze jonge spelers. Als we meer versterking hadden gehad, waren de resultaten waarschijnlijk beter geweest en hadden we in Europa meer tegenstand kunnen bieden", denkt Valkanis. "Waarschijnlijk hadden we dan ook derde kunnen worden", wat had betekent dat Ajax de voorronde van de Champions League was ingegaan.

