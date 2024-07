Kijkers willen één speler niet meer in Oranje zien: ‘Vrouwelijke versie van Memphis Depay!’

De Oranje Leeuwinnen bleven vrijdagavond steken op een bloedeloos gelijkspel tegen Italië Vrouwen (0-0). Met die uitslag mocht de ploeg van Andries Jonker niet klagen, zeker omdat Italië in de slotfase een penalty had moeten krijgen. Op X gaan kijkers van de wedstrijd los over de prestaties van .

Spitse, aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen en tevens recordinternational, krijgt op sociale media bakken met kritiek te verwerken. De 34-jarige verdedigster speelde negentig minuten, maar kon weinig kijkers overtuigen. Veel volgers van Nederland Vrouwen vinden dat het tijd is voor een wissel. Over vier dagen komt de ploeg van Jonker opnieuw in actie, en dan is het nog maar de vraag of Spitse aan de aftrap verschijnt.