KNVB houdt rekening met Oranje-invasie in Dortmund: ‘We geloven heilig in onze missie’

De KNVB houdt er rekening mee dat er maar liefst 75.000 Nederlanders af zullen reizen naar Dortmund. In die stad neemt het Nederlands elftal het woensdagavond in de halve finale van het Europees kampioenschap op tegen Engeland, nadat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de kwartfinale wist af te rekenen met Turkije (2-1).

De halve finale wordt gespeeld vlak over de grens, waardoor de KNVB een flinke toeloop verwacht. Bovendien houdt dit een logistieke operatie van enorme omvang in. “Onze eerste inschatting is dat het er rond de 75.000 mensen naar Dortmund zullen komen’’, aldus KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“De eerste wedstrijden speelden we wat verder weg in Duitsland, ook daar kwamen al tienduizenden mensen op af. Nu merk je dat bij wijze van spreken iedereen erbij wil zijn. Met de auto ben je er zo. Dat vraagt een zorgvuldige afstemming met de lokale overheid en toernooiorganisatie, want wij willen natuurlijk dat het feest nu wéér zo geweldig verloopt”, vervolgt de directeur.

Fanwalks spontaan ontstaan

Van Leeuwen weet dat de fanwalks onder meer rondom het EK van 2008 in Zwitserland en Oostenrijk spontaan zijn ontstaan. “Maar gezien de enorme populariteit hebben wij als bond de organisatie daarvan naar ons toegetrokken: wij willen er heel graag een prachtig, goed georganiseerd en veilig feest van maken.”

,,Als KNVB geloven we heilig in onze missie dat voetbal verbroedert, dat het saamhorigheid kan brengen in allerlei delen van onze samenleving”, vervolgt Van Leeuwen. “Je ziet dat dat nu rondom Oranje heel erg gebeurt. Mensen zijn dolenthousiast over onze fans, over de sfeer in de speelsteden. We krijgen uit tal van landen prachtige reacties. Óók vanuit Duitsland en de UEFA zelf.’’

‘Iedereen wil erbij zijn’

De voetbalbond heeft er bewust voor gekozen om groot uit te pakken omdat het toernooi zo dichtbij huis is. Volgens Van Leeuwen is dat het meer dan waard, mede door de impact die het EK heeft op het Nederlandse voetbal. “Hele generaties van jonge voetbalfans maken voor het eerst een eindtoernooi op deze manier mee.’’

“Iedereen wil erbij zijn, mensen genieten er ongelooflijk van”, realiseert Van Leeuwen zich. “Deze saamhorigheid is exact wat we wilden bereiken. Die verbindende kracht hééft voetbal, dat blijkt nu wel. Het Nederlands elftal is daar het absolute toonbeeld van.”

