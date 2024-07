Koeman laat zich helemaal gaan tijdens persconferentie: 'Hieraan gaat het voetbal kapot'

Ronald Koeman is woest over de strafschop die Engeland kreeg in de eerste helft van de wedstrijd tegen Nederland. Volgens de bondscoach van Oranje gaat het voetbal 'kapot' aan dergelijke beslissingen.

In de veertiende minuut van de wedstrijd kwam de bal in het strafschopgebied bij Kane. Hij nam de bal uit de lucht en schoot over. Vlak nadat de bal zijn voet had verlaten, werd hij op de voet geraakt door Dumfries. Kane ging naar de grond, waarna arbiter Felix Zwayer door zijn videoscheidsrechter werd geadviseerd om de beelden te gaan bekijken. Zwayer had wat bedenktijd nodig, alvorens de bal op de stip te leggen. Dumfries kreeg een gele kaart.

Kane ging zelf achter de bal staan voor de strafschop. Hij schoot laag raak in de linkerhoek; doelman Bart Verbruggen zat nog dicht bij de bal, maar kon de inzet niet keren. Daarmee zorgde Kane voor de 1-1, na de eerdere openingstreffer van Xavi Simons. Uiteindelijk won Engeland met 1-2.

"Dit is een type beslissing van een VAR… Wat moet je doen als verdediger? Dit is geen penalty", wordt Koeman op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. "Dit is een type beslissing van een VAR… Wat moet je doen als verdediger? Dit is geen penalty. Voetbal gaat kapot door dit soort beslissingen, vanwege de VAR."

Koeman was ook over de gehele wedstrijd bezien niet blij met het optreden van Zwayer. Net als zijn spelers had hij soms geen idee waar Zwayer mee bezig was. "Ik vond dat hij voor heel lullige dingetjes floot. Als de spelers van Engeland zich in eigen land zo laten vallen wordt er niet voor gefloten, maar vandaag gebeurde dat wel. Er waren heel veel momenten dat er gewoon niets aan de hand was."

Toch beseft Koeman dat Oranje de schuld niet op de scheidsrechter kan afschuiven. "Dat is niet waarom je verliest; je verliest omdat zij een geweldige tweede goal maken. Maar bij momenten vond ik dat de scheids veel te makkelijk floot voor overtredingen die geen overtredingen waren."

