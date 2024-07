Zeer opvallende reacties van ITV en Jamie Carragher na penalty voor Engeland tegen Oranje

Het Nederlands elftal heeft maar kort kunnen genieten van een voorsprong tegen Engeland. Door een strafschop kwamen de Engelsen weer op gelijke hoogte in de halve finale van de EK. De penalty werd toegekend na een overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane.

In de veertiende minuut van de wedstrijd kwam de bal in het strafschopgebied bij Kane. Hij nam de bal uit de lucht en schoot over. Vlak nadat de bal zijn voet had verlaten, werd hij op de voet geraakt door Dumfries. Kane ging naar de grond, waarna arbiter Felix Zwayer door zijn videoscheidsrechter werd geadviseerd om de beelden te gaan bekijken. Zwayer had wat bedenktijd nodig, alvorens de bal op de stip te leggen. Dumfries kreeg een gele kaart.

Kane ging zelf achter de bal staan voor de strafschop. Hij schoot laag raak in de linkerhoek; doelman Bart Verbruggen zat nog dicht bij de bal, maar kon de inzet niet keren. Daarmee zorgde Kane voor de 1-1, na de eerdere openingstreffer van Xavi Simons.

Voormalig Engels international Lee Dixon toont zich bij de Engelse uitzendgemachtigde ITV verbaasd over de toegekende penalty. "Ik ben er blij mee, begrijp me niet verkeerd, maar hij gaat voor de bal. Dit vind ik geen strafschop, maar dat boeit me niet." Jamie Carragher schrijft op X dat hij de penalty ook onterecht vindt. "Nooit een penalty", schrijft hij. Alan Shearer zegt bij de BBC dat 'de Nederlanders zich benadeeld zullen voelen'. Michael Owen schrijft op Twitter dan Engeland heeft 'gemazzeld' met de strafschop.

Never a penalty 😂😂 — Jamie Carragher (@Carra23) July 10, 2024

