'Koopmeiners-duel' AZ-Atalanta eindigt in een gelijkspel, rabonagoal Zeefuik

AZ heeft zaterdagmiddag een oefenduel tegen Atalanta Bergamo met 2-2 afgesloten. Het duel stond vooral in het teken van de gebroeders Koopmeiners, die voor het eerst tegen elkaar speelden.

Voorafgaand aan de wedstrijd tekende jongere broer Peer voor een contractverlenging bij de club uit Alkmaar. De verdedigende middenvelder kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Almere City, waar hij het naar behoren deed. In de competitie gaf hij zelfs negen assists.

Na dit belangrijke moment namen Peer en Teun het tegen elkaar op tijdens een oefenduel. AZ kwam goed voor de dag en scoorde in de 35e minuut het openingsdoelpunt. De ambitieuze nieuwe spits Troy Parrott kopt dan een voorzet van David Möller Wolfe binnen.

In de tweede helft vergooit de Alkmaarse formatie de voorsprong. In de 65e minuut schiet diezelfde Wolfe een bal achter zijn eigen doelman, waarna Charles de Ketelaere enkele minuten later de 1-2 binnenschiet. Met nog tien minuten te spelen krijgt Teun Koopmeiners, in het verleden speler van AZ, een staande ovatie van de fans. En net voor het einde mogen de thuisfans ook nog eens juichen, als Lequincio Zeefuik zijn fysieke kracht laat zien en het met een rabona afmaakt.