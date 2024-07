'Laatste strohalm' Van de Kuit haalt uit: 'Vitesse heeft op een kreupel paard gegokt'

Vitesse heeft zich in een ultieme poging om zijn voortbestaan te redden opnieuw gewend tot Michael van de Kuit. De eigenaar van Nedstede, het bedrijf dat stadion Gelredome in de portefeuille heeft, wordt gezien als de ‘laatste strohalm’ van de Arnhemmers. Hij wijst het bestuur en de raad van commissarissen van Vitesse aan als hoofdschuldigen van het afhaken van Guus Franke.

“Zij hebben gefaald”, reageert Van de Kuit in gesprek met De Telegraaf. “Ze hebben op een kreupel paard gegokt. Niet voor niets is Frank McCourt van tafel weggelopen. Die wist al dat Guus Franke geen proof of funds (bewijs van zijn kapitaal, red.) kon overleggen. Het is onverstandig om dan tegen beter weten in toch door te gaan. Deze mensen factureren vele tienduizenden euro’s voor dit resultaat. Ik vind dat ze moeten opstappen.”

Het is nog maar de vraag of Van de Kuit nu wel bereid is om Vitesse de helpende hand te reiken. Eerdere toenaderingspogingen van Vitesse liepen op niets uit, mede doordat er behoorlijke ruis op de lijn zat tussen de Arnhemse club en Nedstede. Zo onderzocht Van de Kuit eerder al de mogelijkheden om te bieden op clubaandelen, maar daar besloot hij om een aantal redenen van af te zien.

