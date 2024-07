Lequincio Zeefuik, die van jongs af aan stottert, laat voor het eerst van zich horen

heeft mentaal gezien een moeilijke periode achter de rug. De spits van AZ stottert van jongs af aan, waardoor hij wegens de onzekerheid die dat met zich meebracht al nooit interviews heeft gegeven. Nu, vlak voor het nieuwe seizoen van AZ, doet Zeefuik voor het eerst een boekje open in gesprek met Voetbal International.

"Het is moeilijk geweest, mentaal zwaar ook", zegt Zeefuik eerlijk over het stotteren, waar hij al vanaf jonge leeftijd last van heeft: "Ik was onzeker en terughoudend vanwege het stotteren. Dit is mijn eerste interview, ik heb eind vorig seizoen aangegeven dat ik ervoor open stond. Op camera nog niet, dat is nog een stap te ver", benadrukt de aanvaller wel. Hij zal vermoedelijk nog niet na afloop van een wedstrijd voor de camera van ESPN verschijnen, maar wil daar wel stappen in maken: "Ik moet meer schijt hebben, moet het gewoon doen", stelt Zeefuik.

In een uitgebreid interview met Voetbal International legt de aanvaller, die in de winterstop FC Volendam inruilde voor AZ, dat hij verschillende oefeningen en trucjes heeft geleerd om op een toon te kunnen praten. Eentonig praten is alleen echter niet wat Zeefuik wil: 'Ik wil juist mijn gevoel verwoorden, dat moet je ook via je stem kunnen doen", weet de voetballer. Positief is dat hij zich steeds comfortabeler gaat voelen, waardoor hij nu ook voor het eerst een interview heeft kunnen geven: "Het gaat steeds beter. Ik ben van het lol maken, dat helpt ook", besluit de voetballer.

Lutsharel Geertruida heeft last van hetzelfde probleem als Zeefuik. De verdediger van Feyenoord stottert ook, maar doorbrak vorig seizoen op camera het stilzwijgen door in gesprek te gaan met FeyenoordTV. Zeefuik doet nu hetzelfde en hoopt in de toekomst ook op camera zijn interviews te kunnen afleggen.