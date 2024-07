Liverpool-middenvelder razend enthousiast over ‘elegante’ speelstijl van Slot

is blij met de invloed van Arne Slot bij Liverpool. Volgens de middenvelder is de speelstijl van de Nederlander heel anders dan die van zijn voorganger Jürgen Klopp, maar is het team heel enthousiast dit te implementeren.

Waar het voetbal van Liverpool onder Klopp vaak werd omschreven als heavy metal football, is dat volgens Elliott niet het geval. “Het is heel elegant, Nederlandse stijl, heel mooi”, geeft de middenvelder aan in gesprek met de BBC.

“De manier van spelen is heel anders. Het draait veel meer om het spel in balbezit”, licht Elliott toe. “De spelers zijn enthousiast. We spelen met bepaalde patronen, waar het team erg positief over is. De gasten kijken ernaar uit dit toe te passen in wedstrijden.”

“Het is voor iedereen een nieuwe start”, gaat hij verder. “Ik denk niet dat het spanning is, maar enthousiasme. Ik geloof dat we de speelstijl erg snel onder de knie zullen krijgen. We hebben in het laatste duel (tegen Real Betis, red.) gezien dat ons voetbal op bepaalde momenten geweldig was. Het is de voorbereiding en we hebben pas een paar wedstrijden gespeeld. We moeten nu vertrouwen houden in wat hij ons wil leren. We moeten blijven doorzetten als dingen niet gelijk lukken, aangezien alles nieuw is”, besluit hij.

