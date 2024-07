'Ten Hag strijdt met Aston Villa om voormalig PSV-target met ontsnappingsclausule van 30 miljoen euro'

Manchester United en Aston Villa zijn volgens Spaanse media in de markt voor de Oekraïense buitenspeler . De 26-jarige speler verscheen anderhalf jaar geleden nog op de radar van PSV, maar koes toen voor het Spaanse Girona. Bij de revelatie van LaLiga in het voorbije seizoen is Tsygankov deze zomer voor een relatief zacht prijsje op te pikken.

PSV nam in de winterstop van het seizoen 2022/23 afscheid van Cody Gakpo, die na drie goals voor Oranje op het WK in Qatar een toptransfer naar Liverpool afdwong. De Eindhovenaren dachten vervolgens aan Tsygankov, die toen nog onder contract stond bij Dynamo Kiev in zijn vaderland. Marcel Brands legde achteraf uit dat PSV zelfs een beter bod in Kiev neerlegde dan de Spanjaarden dat deden, maar dat Pere Guardiola - de broer van Manchester City-manager Pep en tevens zaakwaarnemer van Tsygankov én mede-eigenaar van Girona - uiteindelijk aan het langste eind trok. PSV schakelde daarom door naar Thorgan Hazard, die op huurbasis overkwam van Borussia Dortmund,

Bij Girona veroverde Tsygankov al snel een basisplaats. In het voorbije seizoen was hij van grote waarde voor het stuntteam van Daley Blind, door in dertig LaLiga-wedstrijden acht keer te scoren én zeven assists te leveren. Mede daardoor gaat de club volgend seizoen - als nummer drie van Spanje - de Champions League in; tot op heden trok de club bovendien al spelers als Donny van de Beek (Manchester United) en Gabriel Misehouy (Jong Ajax) aan.

Of Tsygankov komend seizoen in het miljardenbal te zien zal zijn in het shirt van Girona, valt dus nog te bezien. De Spaanse krant AS meldt dat zowel het Manchester United van Erik ten Hag als het Aston Villa van Unai Emery interesse tonen voor de Oekraïner en reeds met diens zaakwaarnemer hebben gesproken. Girona zou op korte termijn een openingsbod van beide clubs kunnen verwachten. Hoewel de club absoluut geen afscheid wenst te nemen van Tsygankov, zou het weleens onmogelijk kunnen blijken hem binnenboord te houden. Door een ontsnappingsclausule in zijn contract zou de Oekraïner voor 30 miljoen euro over te nemen zijn.

