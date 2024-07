Meevaller voor Manchester United bij onderhandelingen over Matthijs de Ligt

Manchester United is formeel in gesprek met Bayern München over een zomerse overstap van , meldt de Engelse journalist Ben Jacobs. De kosten die het aantrekken van de EK-ganger van het Nederlands elftal met zich meebrengen vallen volgens Jacobs lager uit dan de Engelse topclub in eerste instantie had verwacht.

Na het transfervrije vertrek van Raphaël Varane wil de werkgever van Erik ten Hag tenminste één centrale verdediger toevoegen aan de selectie. De Ligt is momenteel de belangrijkste kandidaat, zo schrijft Jacobs. Voormalig PSV'er Jarrad Branthwaite (Everton) werd ook lange tijd gevolgd, maar is volgens de journalist 'te duur'. Ook Jean-Clair Todibo was in beeld, maar de UEFA staat de Fransman niet toe over te stappen vanuit OGC Nice, dat eigendom is van United-aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe.

Artikel gaat verder onder video

Het aantrekken van De Ligt zou Manchester United in totaal zo'n 40 miljoen euro kosten, weet Jacobs. Dat is een meevaller voor de Mancunians: "De kosten liggen lager dan de club verwachtte toen De Ligt in maart voor het eerst ter sprake kwam", schrijft de journalist. Overigens sluit Jacobs niet uit dat er deze zomer naast De Ligt nóg een centrale verdediger zal worden aangetrokken door United.

Zirkzee

De Ligt is niet de enige speler van het Nederlands elftal die wordt begeerd door Manchester United. Eerder op de dinsdag meldde Sky Deutschland dat Ten Hag inmiddels persoonlijk heeft gesproken met Bologna-aanvaller Joshua Zirkzee. Die is vanwege een clausule in zijn contract voor een transfersom van 40 miljoen euro in te lijven, maar zou ook nog altijd in de belangstelling van AC Milan staan.

Manchester United are now in formal talks with Bayern Munich over Matthijs de Ligt.



With Jarrad Branthwaite too expensive, and Jean-Clair Todibo not possible, #MUFC currently focused on De Ligt, although could add two centre-backs.



Understand initial discussions framed around… pic.twitter.com/aTev5nRoXh — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.