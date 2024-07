'Manchester United en Erik ten Hag willen Arnhemmer naar Engeland halen'

Manchester United is geïnteresseerd in , zo meldt de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu. De linksback van Fenerbahce, die eerder bij NEC Nijmegen speelde, moet op termijn basisspeler worden onder Erik ten Hag.

Volgens Sabuncuoglu is United 'zeer geïnteresseerd', maar is er nog geen contact gelegd tussen beide partijen. Er wordt ook nog geen bod klaargemaakt, maar de Arnhemmer staat op de lijst van transferkandidaten. Vertegenwoordigers van de Engelse topclub zullen ergens in de komende dagen een gesprek gaan voeren met de speler ofwel zijn zaakwaarnemers.

De Turkse journalist meldde eerder dat Borussia Dortmund geïnteresseerd zou zijn in de handtekening van de Nederlands-Turkse linksback, maar die kijken ondertussen verder. Zij vinden het prijskaartje van dertig miljoen euro, wat Fenerbahce aan hem gehangen heeft, te gortig.

Kadioglu werd geboren in Nederland, maar besloot voor het Turkse elftal uit te komen. Onlangs was hij basisspeler op het EK. Tussen 2016 en 2018 speelde de nu 24-jarige verdediger 70 duels voor NEC. Hij kan op veel posities uit de voeten en zou in Manchester de strijd moeten aangaan met Diogo Dalot en Aaron Wan-Bissaka.

