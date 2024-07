Manchester United meldt zich voor Hake: 'Dat is fijn, wij willen ook graag door'

Manchester United heeft zich officieel bij Go Ahead Eagles gemeld om René Hake over te nemen, bevestigt technisch manager Paul Bosvelt tegenover Voetbal International. Het is de bedoeling dat de 52-jarige oefenmeester bij The Red Devils de nieuwe assistent-trainer wordt van Erik ten Hag.

Vorige week kwam al naar buiten dat Hake in beeld was bij Manchester United, maar de Engelse grootmacht had zich echter nog niet gemeld in Deventer. Inmiddels heeft de club van Ten Hag dat wel gedaan. Hake heeft een clausule in zijn contract bij Go Ahead Eagles, waardoor hij voor enkele tonnen kan vertrekken. Bosvelt verwacht dat de deal snel beklonken wordt. “Dat is ook fijn, want het duurt inmiddels al anderhalve week en wij willen ook graag door”, erkent hij.

Go Ahead Eagles wist afgelopen seizoen onder leiding van Hake te verrassen door de play-offs om Europees voetbal winnend af te sluiten. Hierdoor wachten de Deventenaren een dubbele ontmoeting met SK Brann in de tweede voorronde van de Conference League. De club heeft echter nooit overwogen om Hake aan zijn contract te houden. “Dit is een stap die we René niet willen ontnemen. Het is hem enorm gegund.”

Hake zelf zeer enthousiast

Bij de uitreiking van de Rinus Michels Award liet Hake al weten dat het hem niet snel genoeg kan gaan. De oefenmeester is gepolst door Ten Hag of hij openstond voor een hernieuwde samenwerking. Het tweetal werkte in het verleden al samen bij FC Twente. “Ik denk niet dat ik uit hoef te leggen dat ik niet heel lang over na moest denken om daar ja tegen te zeggen.”