MARCA onthult slechtste elf van het EK en ruimt plek in voor Cristiano Ronaldo

was volgens de Spaanse sportkrant MARCA een van de slechtste spelers op het Europees Kampioenschap. De Portugees kreeg samen met tien anderen de twijfelachtige eer om opgenomen te worden in het elftal met teleurstellendste spelers.

Ronaldo begon op het EK alle duels van Portugal in de basis, maar wist geen indruk te maken. In de tweede wedstrijd, tegen Turkije, gaf hij wel een assist, maar tot scoren kwam hij niet. In de achtste finale tegen Slovenië miste hij een strafschop in de verlenging, maar mede doordat hij in de strafschoppenserie wel trefzeker was, bekerde zijn land verder. In de kwartfinale tegen Frankrijk ging het wel mis voor het land van Ronaldo, die veelal de kritiek kreeg vooral met zichzelf bezig te zijn.

Een andere grote naam in het elftal, is Romelu Lukaku. De Belg scoorde weliswaar drie keer, maar zag al zijn treffers door toedoen van de VAR om verschillende redenen worden afgekeurd. Uiteindelijk ging het tegen Frankrijk mis voor de Belgen, die gedurende het hele toernooi moeilijk tot scoren kwamen. De laatste aanvaller in het elftal is Dusan Vlahovic, die niet tot scoren kwam en met Servië al na de groepsfase naar huis moest.

Andere grote namen die zijn opgenomen in het elftal zijn Premier League-sterren Dominik Szoboszlai en Oleksandr Zinchenko. Szoboszlai werd met Hongarije uitgeschakeld in de groepsfase, terwijl ook het Oekraïne van Zinchenko zich niet voor de knock-outfase wist te plaatsen. Ook doelman Dominik Livakovic, die op het WK van 2022 in Qatar nog een van de uitblinkers was aan Kroatische zijde, verdiende een plek in het elftal.

MARCA’s slechtste elftal van het EK: Livakovic; Di Lorenzo, Mancini, Christensen, Zinchenko; McGinn, Milinkovic-Savic, Szoboszlai; Vlahovic, Lukaku, Ronaldo.

