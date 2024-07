Vink kan zich niet inhouden en gaat na 18 seconden los bij ESPN

Marciano Vink had zich voorafgaand aan de uitzending van EK Praat voorgenomen om niets te zeggen over het optreden van Felix Zwayer bij Nederland – Engeland, maar kon zich toch niet inhouden. Bij het praatprogramma van ESPN ontstak Vink in een lange monoloog over de veelbesproken Duitse scheidsrechter.

Zwayer krijgt bakken met kritiek uit binnen- en buitenland na de halve finale. De kritiek gaat niet alleen om de dubieuze penalty die Zwayer in de eerste helft toekende, maar ook over momenten in de tweede helft. Zwayer floot Nederland regelmatig af, soms ten onrechte.Vink wil er eigenlijk niets over kwijt. “Ik blijf weg bij de scheidsrechter. Ik heb me vorig jaar al druk gemaakt over scheidsrechters. Het hele seizoen maak ik me druk om scheidsrechters, om de VAR, noem maar op. Ik blijf er nu bij weg.”

Achttien seconden nadat Vink zei ‘weg te blijven’ bij de scheidsrechter, kon hij het toch niet laten. “Deze man heeft, laten we het zo zeggen, zijn wedstrijd gefloten. Hij heeft een aantal goede beslissingen genomen, maar het overgrote deel van zijn beslissingen was marchanderen. Hij floot voor een overtreding van Simons aan de zijlijn, maar Simons tikt duidelijk met de punt van zijn schoen de bal weg. De overtreding was op Bellingham – ik zeg niet dat het door die relatie komt – maar er waren gewoon momenten dat je dacht: hier hoef je niet voor te fluiten.”

“Wat ik het meest schrijnende vond: rond de 84ste minuut krijgen we een vrije trap aan de zijkant. Zwayer zegt de spelers dat ze niet aan elkaar mogen zitten. Ik verwacht dan dat hij daar goed op gaat letten”, vervolgt de analist. “Er komt een hoge bal, Van Dijk en Weghorst springen samen, ze doen niks, en achterin de zestien wordt Aké door Rice en Walker in een soort wurggreep gehouden. Die kon geen kant op en valt op de grond. Wij krijgen een vrije trap tegen en Van Dijk krijgt geel wegens protesteren. Dan denk ik: als er dan toch een VAR zit, kun je toch een scheidsrechter roepen voor een penalty check? Wat ze er daarna mee doen, maakt me niet uit.”

Presentator Jan Joost van Gangelen moet lachen. “Ga je nou wel of niet iets over de scheidsrechter zeggen?” Vink antwoordt: “Het gaat mij nu om de VAR. Die had de scheidsrechter toch minimaal naar de kant kunnen roepen?”

