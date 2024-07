Van Basten eist duidelijkheid van Oranje: ‘Daar word ik niet veel wijzer van’

Marco van Basten wil graag weten wat er precies is besproken bij Oranje na de nederlaag tegen Oostenrijk (2-3). De voormalig bondscoach vindt dat alleen aangeven dat er harde woorden zijn gesproken niet voldoende.

“Ze zeggen dat ze harde woorden hebben gesproken”, begint Van Basten bij NOS Studio Fußball. “Maar mijn vraag is: wat is er dan gezegd? Waar gaat het over? Ik hoor al te vaak: ‘We moeten harder werken’ of ‘we moeten meer ons best doen’ en ‘we mogen volgende keer niet verliezen’ en al dat soort algemene uitspraken. Daar word ik niet veel wijzer van.”

“Wat gaat er niet goed”, gaat hij verder. “Aan de bal, opbouw, hoe gaan we het doen? Als we de bal hebben, gaan we dan snel naar voren of opbouwen? Als we de bal niet hebben, gaan we verdedigen. Maar hoog of laag? Daar moet je zinnige dingen over kunnen zeggen.”

Eerder deze week stelde verslaggever Jeroen Stekelenburg Virgil van Dijk vergelijkbare vragen. “Die specifieke onderwerpen wilde hij niet te veel over zeggen”, geeft Stekelenburg aan. Vervolgens laat hij weten dat Oranje de precieze inhoud van de harde woorden graag binnenskamers wil houden.

