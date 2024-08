Wieffer twijfelde niet aan Brighton: ‘Daar heb ik nooit echt over nagedacht’

heeft er nooit over nagedacht om met Arne Slot mee naar Liverpool te gaan. De middenvelder verruilde eerder deze zomer Feyenoord voor Brighton & Hove Albion en wist vrij snel dat dit de juiste stap voor hem was.

“Voor mij eigenlijk niet”, geeft Wieffer in gesprek met Viaplay aan wanneer gevraagd of Liverpool voor hem een optie is geweest. “Ik heb anderhalf jaar goed gespeeld bij Feyenoord en dacht dat dit wel het goede moment was voor mij om deze stap te maken. Ik was al heel lang in gesprek met Brighton en had het gevoel dat ze mij heel graag wilden hebben. Ze kennen me al heel lang, dus dat gevoel was bij mij meteen goed. Dus nee, daar heb ik niet echt over nagedacht.”

Brighton stelde deze zomer Fabian Hürzeler aan als nieuwe trainer, wat voor Wieffer erg belangrijk is. “Ik heb met hem gesproken en ik vond dat de manier van spelen wel een beetje hetzelfde bleef”, geeft de middenvelder aan. Hij was onder de indruk van het spel van Brighton onder Roberto De Zerbi, waardoor hij blij is met de keuze voor Hürzeler. “Natuurlijk doet hij wel wat dingen anders dan de vorige trainer. Het lijkt wel een beetje op de manier van spelen zoals we bij Feyenoord deden, dus dat trok mij ook heel erg aan.”

Aan het einde van het afgelopen seizoen liep Wieffer een blessure aan zijn bovenbeen op, waardoor hij het Europees kampioenschap moest missen. “Ik heb er heel veel zin in, maar moet eerst zorgen dat ik helemaal fit ben”, geeft hij aan. “Ik heb nu vier keer volledig meegetraind, dus conditioneel moet het nog wel wat beter. We moeten het rustig opbouwen. Het gaat de laatste tijd wel goed. Soms wordt het wat stijf aan het einde van de training, maar verder heb ik nergens last van.”

