Mbappé mag zich na uitschakeling verheugen op prachtige middag op 16 juli

zal volgende week aan het publiek worden gepresenteerd bij Real Madrid, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Franse sterspeler maakte deze zomer transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar de Spaanse landskampioen. Voor de aanvaller komt de feestdag een week na de uitschakeling op het Europees Kampioenschap.

Dinsdag 16 juli om 12.00 uur is het zo ver: Real Madrid zal Mbappé presenteren aan het publiek. Dat maakt de Champions League-winnaar woensdag bekend via de officiële kanalen. De Fransman maakte deze zomer de overstap van PSG naar de Spaanse hoofdstad en de verwachting is dat zijn presentatie veel publiek zal trekken.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week kwam al naar buiten dat Real Madrid van plan is om de kennismaking van Mbappé met de fans ‘historisch’ te maken. Zo zou de club een loopbrug willen installeren vanaf de kleedkamer richting het veld en moet het moment dat hij het veld betreedt gepaard gaan met vuurwerk, livemuziek en 360 graden-panoramabeelden van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Voor Mbappé komt deze feestdag kort na een teleurstellend verlopen EK. Nadat hij in het eerste duel, met Oostenrijk, zijn neus brak, kwam het er voor de Fransman niet goed uit op het toernooi in Duitsland. Les Bleus haalden weliswaar de halve finale, maar werden daarin uitgeschakeld door Spanje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.