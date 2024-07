‘Mikautadze staat voor transfer naar Franse topclub, ook Ajax profiteert mee’

kan een transfer van FC Metz naar de Franse topclub AS Monaco bijna niet meer ontgaan. Volgens Voetbal International zijn de clubs het eens over een transfersom van minimaal twintig miljoen euro. Van die transfersom profiteert Ajax ook mee.

Mikautadze maakte in de zomer van 2023 de overstap vanuit FC Metz naar Ajax, maar kon in Amsterdam geen potten breken. Afgelopen winter besloten de Amsterdammers dan ook om de Georgische spits te verhuren en wel aan zijn oude club FC Metz. In Frankrijk liet Mikautadze zien nog altijd over een neusje voor de goal te beschikken, waarmee hij de interesse van grotere clubs wist te wekken. Zo maakte hij in de tweede seizoenshelft dertien doelpunten en gaf hij vier assists in dienst van de Franse club.

FC Metz had bij de huur van Mikautadze een optie tot koop van dertien miljoen euro bedongen en besloot deze dan ook te lichten. Dat is een gouden zet geweest voor de club die inmiddels is gedegradeerd naar de Ligue 2. Metz incasseert van AS Monaco een bedrag van minimaal twintig miljoen euro, dat middels bonussen op kan lopen tot 25 miljoen euro.

Ook Ajax profiteert nog mee van de transfer. De Amsterdammers hebben een doorverkooppercentage van vijftien procent over de winst bedongen, waardoor de Nederlandse recordkampioen toch nog wat extra overhoudt aan Mikautadze, die in Monaco zijn handtekening zal zetten onder een contract tot medio 2029.

🚨🔴⚪️ AS Monaco are closing in on deal to sign Georges Mikautadze from Metz.



Details still being clarified but deal now imminent for Georgian striker.



Exclusive story on personal terms agreement also confirmed, deal at final stages.



Here we go, expected soon. ⏳✅ pic.twitter.com/rwCjLy7vTW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024

