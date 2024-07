Koeman krijgt dringend advies: 'Dat is een veel te groot risico na die wedstrijd tegen Oostenrijk'

Mike Verweij acht het niet verstandig om dinsdagavond een basisplaats te geven bij het Nederlands elftal in de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De spelmaker van PSV verscheen een week geleden in het laatste groepsduel met Oostenrijk nog wel aan de aftrap, maar werd al in de eerste helft naar de kant gehaald. Verweij denkt dat Ronald Koeman Veerman beter na het toernooi weer een kans kan geven.

De middenvelder van de regerend kampioen van Nederland werkte met veel zelfvertrouwen toe naar het EK in Duitsland. Hij heeft een geweldig seizoen bij PSV achter de rug en maakte een sterke indruk in de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen IJsland. Maar van dat zelfvertrouwen zal momenteel niet veel over zijn. Veerman maakte in de eerste groepswedstrijd tegen Polen al een teleurstellende indruk en zakte tegen Oostenrijk volledig door de ondergrens. Hij kreeg zowel tijdens als na het laatste groepsduel bakken met kritiek om zich heen.

Er klonk echter ook steun voor de middenvelder van PSV en het Nederlands elftal, vooral vanuit Volendam. Zo verschenen onder meer Henk Veerman en Mühren voor de camera van ESPN om de international een hart onder de riem te steken. Verweij heeft er met verbazing naar gekeken en geluisterd. “Henk Veerman en Mühren die een lans braken voor Joey Veerman. Er werden ook weinig kritische vragen gesteld. Henk Veerman heeft met Joey gevoetbald, dus hij had alle recht om te roepen dat Joey terug moet komen in het elftal”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De Ajax-watcher is het echter niet met de aanvallers eens. “Koeman kán dat doen, maar gaat dat normaal gesproken niet doen. Dat is een veel te groot risico na die wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik zou het hem (Veerman, red.) wel heel erg gunnen.” Valentijn Driessen verwacht eveneens dat Veerman tegen Roemenië genoegen moet nemen met een plek op de bank. De verslaggever hoorde het interview van Koeman bij de NOS en kan op basis daarvan slechts één conclusie trekken. “Koeman werd gevraagd of Veerman het mentaal aan zou kunnen en toen zei hij: dat weet ik niet. Daar is helemaal niet over nagedacht. Die gaat dus niet in de basis starten”, zo klinkt het.

Verweij denkt dat het sowieso beter is om Veerman dit EK niet meer vanaf het begin op te stellen. “Misschien moet je dat ook niet willen. Als je hem nu nog een keer opstelt en hij zakt door het ijs… Dan kun je dat misschien beter in de Nations League weer proberen.” Oranje neemt het in de Nations League op tegen Duitsland, Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Maar voordat het zover is wil de formatie van Koeman eerst iets moois neerzetten op het EK. Daarvoor moet dinsdagavond sowieso Roemenië worden verslagen. In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad ontbreekt in elk geval de naam van Veerman.

Robert Mühren en Henk Veerman steunen Joey Veerman 🤝



"Als de bondscoach een grote jongen is om hem er zo af te halen, moet je hem ook weer opstellen." https://t.co/68LmnwonEr pic.twitter.com/k3t1fqJliT — ESPN NL (@ESPNnl) July 1, 2024

